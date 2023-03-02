В Славянске-на-Кубани загорелся легковой автомобиль

Пожар потушили за несколько минут. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 18.53 диспетчеру Славянского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о том, что на улице Школьной Славянска-на-Кубани загорелся автомобиль.

- Уже через минуты к месту пожара незамедлительно выдвинулось два отделения 39 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Горящий автомобиль пришлось тушить восьми спасателям, также были задействованы две единицы техники. Пострадавших нет.