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НовостиПроисшествия2 марта 2023 19:24

В Славянске-на-Кубани загорелся легковой автомобиль

Водитель машины не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
Пожар потушили за несколько минут.

Пожар потушили за несколько минут.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 18.53 диспетчеру Славянского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о том, что на улице Школьной Славянска-на-Кубани загорелся автомобиль.

- Уже через минуты к месту пожара незамедлительно выдвинулось два отделения 39 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Горящий автомобиль пришлось тушить восьми спасателям, также были задействованы две единицы техники. Пострадавших нет.