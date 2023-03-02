В Краснодаре к концу 2023 года планируют газифицировать более 2,5 тыс. домов

Также продолжается строительство газопроводов в поселках Российском и Знаменском. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Более 2,5 тыс. домов планируют газифицировать в 2023 году по программе социальной газификации. На бесплатную газификацию поступило 858 заявок, к границам участков 185 домов газ уже подведен, а в 49 домовладениях уже есть голубое топливо.

- В 2021 году газ удалось подвести к 613 домам. Всего же с начала программы был газифицирован 371 дом, еще к 421 домовладению газ подвели прямо до границ участков, - рассказали в пресс-службе краснодарской администрации.

С 1 марта 2023 возможность бесплатного подключения к газопроводу появилась у образовательных и медицинских учреждений. А сама программа социальной газификации стала бессрочной.