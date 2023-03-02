С начала 2023 года собаки покусали 127 жителей Краснодара

В Краснодаре за круглым столом обсудили вопрос бездомных собак. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

С начала года 127 жителей Краснодара пострадали от агрессии собак, причем, жалобы в полицию города поступали не только на бродячих животных. И в половине случаев объектами для нападения стали дети.

В краевом центре идет масштабная работа по отлову, чипированию и стерилизации дворняжек. За два первых месяца удалось отловить 618 собак, но вопрос с безнадзорными животными все равно стоит остро.

- Сейчас мы стараемся ужесточать правила содержания домашних животных. Считаю, что ответственность за содержание домашних животных должна быть полностью на их владельцах, в конечном счете этот повысит их добросовестность, — рассказал первый заместитель председателя комитета Заксобрания края Андрей Булдин.

Сейчас подрядчик, выполняющий заказ мэрии на отлов, стерилизацию и чипирование собак, разрабатывает критерии агрессивности бродячих животных. Потенциально опасные особи не будут возвращены на улицы города. Сумма муниципального контракта - 13,4 млн рублей. Для сравнения, год назад на эти нужды было выделено 8 млн рублей.