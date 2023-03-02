В 2023 году 290 молодых семей Кубани благодаря господдержке станут новоселами

В 2023 году 290 молодых семей Кубани смогут улучшить жилищные условия с помощью господдержки. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2023 году 290 молодых семей Кубани смогут улучшить жилищные условия с помощью господдержки. Сертификаты на социальную выплату получила уже 251 семья. Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

– После сертификата у семей есть семь месяцев, чтобы выбрать жилье и воспользоваться субсидией. В некоторых муниципалитетах уже начали перечислять деньги за реализованные свидетельства, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Средний размер соцвыплаты для семьи из двух человек составляет свыше 1 млн рублей, семья из трех человек может получить до 1,5 млн рублей. Финансирование программы в 2023 году составит более 654 млн рублей.