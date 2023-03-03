Спасателям Новороссийска пришлось вытаскивать застрявшего под ванной кота

Спасателям Новороссийска за один вечер пришлось дважды оказывать помощь владельцам котов. Сначала к ним обратилась хозяйка любопытного животного, залезшего под ванну и застрявшего там. Вытащить кота оказалось не так просто.

- Кот непонятно как залез под ванну и застрял. Самостоятельно она не смогла вытащить котейку. Спасателям пришлось при помощи слесарных инструментов снять плитку и извлечь котю из заточения. К сожалению, он не смог объяснить, как туда попал и зачем, - рассказала глава «Службы спасения» Новороссийска.

Почти похожая история произошла немного времени спустя. Домашняя кашка каким-то образом залезла в ливневую канализацию, а обратно вылезти не смогла. Взволнованная владелица животного обратилась за помощью к профессионалам. Правда, тут обошлось все проще – кошка отреагировала на лакомства, которые ей предложили спасатели и сама вылезла из ливневки.