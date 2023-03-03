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НовостиДом. Семья2 марта 2023 21:12

Спасателям Новороссийска пришлось вытаскивать застрявшего под ванной кота

Спасатели говорят, что март самый богатый месяц на подобные вызовы
Евгения ХАЛИКОВА

Спасателям Новороссийска за один вечер пришлось дважды оказывать помощь владельцам котов. Сначала к ним обратилась хозяйка любопытного животного, залезшего под ванну и застрявшего там. Вытащить кота оказалось не так просто.

- Кот непонятно как залез под ванну и застрял. Самостоятельно она не смогла вытащить котейку. Спасателям пришлось при помощи слесарных инструментов снять плитку и извлечь котю из заточения. К сожалению, он не смог объяснить, как туда попал и зачем, - рассказала глава «Службы спасения» Новороссийска.

Почти похожая история произошла немного времени спустя. Домашняя кашка каким-то образом залезла в ливневую канализацию, а обратно вылезти не смогла. Взволнованная владелица животного обратилась за помощью к профессионалам. Правда, тут обошлось все проще – кошка отреагировала на лакомства, которые ей предложили спасатели и сама вылезла из ливневки.