С начала года в Краснодаре чипировали 618 бродячих собак Фото: пресс-служба городской администрации

С начала года в Краснодаре отловили 618 бродячих собак. Животных чипировали и стерилизовали. Об этом сообщили на встрече по вопросу о бездомных животных, кусающих жителей.

Так, с начала года в полицию поступило 127 обращений жителей. Около половины касались случаев, когда собаки нападали на детей. В то же время не все животные, кусавшие прохожих, оказались бездомными.

Как отметили на заседании, бездомными животные становятся из-за отношения людей к домашним животным.

- Сейчас мы стараемся ужесточать правила содержания домашних животных. Уверен, что наши действия в итоге приведут к тому, что ответственность за содержание домашних животных будет полностью на их владельцах, - сказал первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Андрей Булдин.

Отмечается, что с начала года в Краснодаре заключили муниципальный контракт на 13,4 млн рублей на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию собак. В прошлом году сумма составила 8 млн рублей.

Кроме того, подготавливают городское постановление о местах выгула домашних собак и местах, в которые запретят возвращать бродячих псов после процедур. Проектируется и приют вместимостью 238 собак.