Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 4:44

В Сочи установили 100 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

Подрядчик по вывозу ТКО использует 128 большегрузов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В общественных местах курорта установили специальные фандоматы для сбора пластика.

В общественных местах курорта установили специальные фандоматы для сбора пластика.

В Сочи планируют увеличить количество мусороуборочной техники. В настоящее время подрядчик по вывозу ТКО использует 128 большегрузов. К началу летнего сезона автопарк пополнится на 10 машин. К слову, вся техника работает ночью, не создавая помех для движения.

- Сами контейнерные площадки ждет поэтапная реновация. Для этого предусмотрели финансирование, готовим документы. Сейчас устанавливаем в городе новые контейнеры для раздельного сбора ТКО, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в общественных местах курорта установили специальные фандоматы для сбора пластика. Всего в Сочи появилось 100 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.