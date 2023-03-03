В Сочи установили 100 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В общественных местах курорта установили специальные фандоматы для сбора пластика.

В Сочи планируют увеличить количество мусороуборочной техники. В настоящее время подрядчик по вывозу ТКО использует 128 большегрузов. К началу летнего сезона автопарк пополнится на 10 машин. К слову, вся техника работает ночью, не создавая помех для движения.

- Сами контейнерные площадки ждет поэтапная реновация. Для этого предусмотрели финансирование, готовим документы. Сейчас устанавливаем в городе новые контейнеры для раздельного сбора ТКО, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в общественных местах курорта установили специальные фандоматы для сбора пластика. Всего в Сочи появилось 100 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.