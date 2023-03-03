Больницы Кубани получат 167 новых автомобилей. Машины для медучреждений закупят и передадут в 2023 году. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Автомобили приобретают по нацпроекту «Здравоохранение». На них, в частности, перевозят пациентов в медучреждения, выезжают на дом, доставляют лекарства и биоматериалы для исследований.

В 2022 году больницы региона получили 200 новых автомобилей. А с начала реализации программы переданы свыше 650 машин.

- Всего до конца 2025 года планируем приобрести свыше 1100 авто, - отметила Анна Минькова.