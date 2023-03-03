В Краснодаре предприниматель заменил иностранную вывеску автосервиса на русскую Фото: krd.ru

Глава Краснодара ранее обратил внимание на большое количество в городе вывесок с названиями на иностранных языках. Сотрудники управления торговли провели разъяснительную работу с предпринимателями.

Один из них уже заменил иностранную вывеску автосервиса на русскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Надписи изменены на автомобильном торгово-сервисном центре по улице Дзержинского, 110. Предприниматель считает, что жители должны видеть слова на русском языке.

- После того, как глава Краснодара выразил озабоченность тем, что в городе много рекламы на иностранных языках, решил сменить название вывески. В кратчайшие сроки был разработан макет, - рассказал владелец сервиса. - Считаем, что так могут поступить и другие предприниматели города.

К слову, предприниматель планирует в ближайшее время заменить вывески и на других объектах.