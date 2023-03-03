Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани направят 1 млрд рублей на поддержку импортозамещающих промышленных производств. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- В 2022 году мы ввели уникальную меру поддержки, которая не имеет аналогов в стране, финансируем до 30 процентов затрат на создание и развитие импортозамещающих производств, - отметил глава региона. - В прошлом году просубсидировали три предприятия на 90 миллионов рублей. В этом увеличим объем поддержки до 1 миллиарда рублей.

В Краснодаре, например, за счет поддержки увеличат производство IP-видеокамер, в Гулькевичском и Кавказском районах создадут новые предприятия по выпуску сельхозтехники и комплектующих. В Крымском районе фармкомпания будет производить лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что в 2023 году прошедшие конкурсный отбор получат средства уже на этапе создания или развития предприятия. Одно производство может получить максимально 300 млн рублей субсидии.

Кроме того, в крае продолжат реализовывать программу льготного заемного финансирования «Импортозамещение». Так, три предприятия Северского, Гулькевичского и Абинского районов уже получили 223,4 миллиона рублей.

А по программе «Пищевик» первую в 2023 году заявку одобрили производителю охлажденных блинов из Динского района. В настоящее время рассматриваются еще пять проектов.