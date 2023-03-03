Новые отели в Сочи будут строить только с парковой территорией

Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи ограничили перепрофилирование санаториев. Также администрация курорта приняла решение строить отели только с парковой территорией. Изменения утвердили депутаты ГорСобрания Сочи.

На строительство отелей и санаториев будет влиять удаленность объектов от береговой линии Черного моря. Кроме этого, средства размещения не могут быть размещены на всей площади земельного участка. Застройщик должен предоставить территорию для отдыха.

– В соответствии с внесенными изменениями в курортной зоне возможно строить только санатории и пансионаты. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницу или апартаменты, – заявила заммэра Сочи Инна Петухова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки,а зеленые зоны,наоборот, увеличиваются.