В Анапе обновляют памятники к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе обновляют памятники к 9 мая. Их приводят в порядок к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне по поручению мэра курорта.

- На Братской могиле советских воинов, которые погибли в боях с фашистскими захватчиками в хуторе Большой Разнокол, на улице Набережной проводится расчистка от старых покрасок, замена табличек. На Братской могиле советских воинов в парке станицы Анапской разбирают горизонтальные бетонные конструкции, штукатурят цементным раствором, покрывают поверхностей грунтовкой, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что на Мемориальном комплексе-обелиске воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на улице Советской разобрали облицовку и грунт. Также усилили фундамент. В скором времени заменят таблички и обновят покрытие.

Во всех сельских округах к 9 мая обновят памятники и мемориалы.