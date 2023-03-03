На Кубани до 20 марта выберут лучших преподавателей колледжей и техникумов

На Кубани стартовал отборочный этап конкурса «Преподаватель года» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовал отборочный этап конкурса «Преподаватель года». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лучших преподавателей колледжей и техникумов края выберут до 20 марта. Педагоги проведут открытые уроки и представят итоги работы за последние три года.

После отборочного этапа победители выступят на территориальном, который пройдет с 27 марта по 21 апреля. Преподаватели подготовят видеоролик о результатах работы, расскажут об опыте наставничества, работе с коллегами, родителями и работодателями, и в онлайн-режиме проведут открытый урок.

Финал конкурса пройдет в мае в Краснодаре. Участники пройдут испытание «Я – педагог», в котором расскажут о мотивах выбора профессии, методиках преподавания и воспитания. После этого педагоги проведут занятие со студентами.

Отмечается, что за все время существования конкурса – более 20 лет – в нем поучаствовали около четырех тысяч преподавателей колледжей и техникумов.