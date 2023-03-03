Новое футбольное поле в селе Сочи откроют в сентябре

Здесь смогут проводить соревнования любого уровня.

В сочинском селе Веселое планируют построить новое футбольное поле. Оборудованная территория для занятия спортом будет на улице Худякова. В настоящее время рабочие выполняют расчистку и планировку участка.

- Затем рабочие приступят к отсыпке и укладке профессионального футбольного покрытия. Оборудуем также отапливаемые раздевалки и душевые, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на поле будут тренироваться воспитанные спортшколы №10. В настоящее время 120 спортсменов занимаются футболом на школьной площадке. Но после открытие нового поля секция сможет принять еще 300 юных спортсменов.

К слову, территорию планируют открыть в сентябре. Здесь смогут проводить соревнования любого уровня.