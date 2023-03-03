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НовостиОбщество3 марта 2023 7:19

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 286 машин

За сутки паромы перевезли 190 автомобилей и 283 пассажира
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 286 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 286 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 286 машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время перевозки в Крым осуществляют четыре парома - «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они переправили 190 автомобилей и 283 пассажира. Уточняется, что все машины, ожидающие очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

Всем водителям перед погрузкой на паромы выдают пропуска.

- На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева, - отметили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.