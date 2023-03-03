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НовостиОбщество3 марта 2023 7:55

Сочи и Анапа стали самыми популярными направлениями для отдыха в марте

Курорты Краснодарского края вошли в ТОП-5 популярных направлений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи и Анапа стали самыми популярными курортами для отдыха

Сочи и Анапа стали самыми популярными курортами для отдыха

Фото: Иван ВИСЛОВ

Весной россияне начинают активно брать отпуска. Большинство туристов для отдыха выбирают Краснодарский край. По данным Ассоциации туроператоров России, Кубань входит в ТОП-5 самых бронируемых направлений в марте.

- А Сочи и Анапа стали самыми популярными курортами для отдыха, - отмечают туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, спрос на туры у побережья Сочи остается высоким. 62% путешественников забронировали отели на курорте с 4 по 12 марта. На втором месте оказалась Анапа, которая обошла популярный горнолыжный курорт Шерегеш. Это связано с тем, что на курортах Краснодарского края большой выбор отелей категории четыре и пять звезд с питанием «все включено».

К слову, в ТОП-10 вошли Кавказские Минеральные воды, Санкт-Петербург, Калининград и горнолыжные курорты Северного Кавказа.