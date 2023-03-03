Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 8:02

Мэр Сочи поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Председателю Правительства РФ исполнилось 57 лет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
При поддержке Мишустина на курорте реализуются многие проекты.

При поддержке Мишустина на курорте реализуются многие проекты.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 3 марта отмечает свой день рождения. Чиновнику исполнилось 57 лет. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Михаила Мишустина с днем рождения.

- Выражаю Михаилу Владимировичу огромную благодарность за внимание к нашему городу. От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в реализации всех планов и идей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, при поддержке Мишустина на курорте реализуются многие проекты. Это касается модернизации систем водоснабжения, строительства дороги в обход Адлера. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при федеральной поддержке на курорте выработали комплексные решения.