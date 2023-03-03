Мэр Сочи поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

При поддержке Мишустина на курорте реализуются многие проекты.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 3 марта отмечает свой день рождения. Чиновнику исполнилось 57 лет. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Михаила Мишустина с днем рождения.

- Выражаю Михаилу Владимировичу огромную благодарность за внимание к нашему городу. От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в реализации всех планов и идей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, при поддержке Мишустина на курорте реализуются многие проекты. Это касается модернизации систем водоснабжения, строительства дороги в обход Адлера. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при федеральной поддержке на курорте выработали комплексные решения.