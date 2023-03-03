В Анапе 20-летний молодой человек украл 5 тысяч рулей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе за кражу 5 тысяч рулей мужчине грозит шесть лет тюрьмы. Полицейские задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 20-летний житель соседнего государства.

- В полицию обратилась владелица банковской карты и рассказала, что с у нее украли деньги. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установили подозреваемого, который нашел банковскую карту на одном из городских пляжей. Мужчина бесконтактным способом расплатился картой в магазинах города на сумму 5 тысяч рублей, - сообщили в МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На данный момент ему грозит до шести лет тюрьмы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.