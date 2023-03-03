Около 32 га камыша выгорело в Темрюкском районе Кубани Фото: «Кубань-СПАС»

Около 32 га камыша выгорело в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пожар произошел накануне, 2 марта, в плавневой зоне в юго-западной части Темрюка. Вдоль трассы А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» загорелся камыш. На место возгорания выехали спасатели.

- Используя ранцевые огнетушители и резиновые хлопушки совместно с сотрудниками ПСЧ-130, ПЧ-18 и ПЧ-19 ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО» локализовали, а затем ликвидировали возгорание сухой растительности на площади около 32 гектаров, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».