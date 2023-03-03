Акцию «День здоровья» проведут в Курганинске 4 марта

Акция посвящена неделе профилактики употребления наркотических средств Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акцию «День здоровья» проведут в Курганинске. Врачи примут жителей города в поликлинике районной больницы 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что акция посвящена неделе профилактики употребления наркотических средств. Участники узнают индекс массы тела, проверят зрение и работу сердца, измерят давление, пройдут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, ЭКГ и УЗИ, маммографию и флюорографию.

Кроме того, жители смогут посетить приемы психолога, нарколога и врачей узких специализаций.

- Основным правилом лечения наркомании является госпитализация и последующий курс реабилитации. Поскольку зависимые редко идут на это добровольно, принять решение и настоять на лечении должны близкие - родственники или друзья, - отметил и.о. главврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Уточняется, что для участия в акции необходимо взять паспорт и полис.