В Анапе в марте пройдут бесплатные киносеансы. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе в марте покажут девять бесплатных киносеансов. Фильмы будут крутить в выходные дни.

- 4 марта покажут фильм «Анна Каренина», 5 марта – картину «Мира». 8 марта можно будет посмотреть «В джазе только девушки», а 11 марта «Красотку». 12 марта будут крутить «Приключения Тедди», 18 марта – «Непослушник», 19 марта покажут «Непослушник 2». 25 марта можно будет посмотреть «Энканто», а 26 марта фильм «Родители строгого режима», - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что в случае дождливой погоды сеансы будут отменять.

Фильмы будут начинаться в 18:00 по адресу: улица Гребенская, 1, Центральный пляж, лаундж-зона.