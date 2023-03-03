В Краснодарском крае выявили 314 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Самому младшему пациенту – меньше месяца, старшему – 91 год Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае выявили 314 случаев коронавируса за прошедшие сутки. Среди зараженных 191 женщина и 123 мужчины. Также коронавирусом заболели 45 детей.

- Самому младшему пациенту – меньше месяца, старшему – 91 год, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, COVID-19 обнаружили у 122 жителей Краснодара, 23 - Красноармейского района, 20 - Новороссийска и в Сочи заболели 18 человек. В Армавире с коронавирусом поступили 14 пациентов, в Кореновском и Северском – по 12, в Каневском и Горячем Ключе – по 9.

К слову, в Тбилисском районе COVID-19 обнаружили в 8 человек, в Белоглинском и Павловском – по 7, в Кавказском и Приморско-Ахтарском – по 6, в Геленджике – 5, в Анапе, Гулькевичском, Калининском, Тихорецком и Новопокровском – по 4.

Три новых пациента в Выселковском, Динском, Крымском и Кущевском. По два человека с коронавирусом обратились в больнице в Новокубанском, Отрадненском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. По одному заболевшему в Апшеронском, Ленинградском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском районах.