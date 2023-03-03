В Геленджике стартовал культурный месячник. Фото: t.me/adm_gelen

В Геленджике начался культурный месячник. Филиал КУБГУ и культурный центр «Старый парк» заключили соглашение о взаимодействии, сотрудничестве и просвещении молодежи при поддержке администрации и Думы муниципалитета.

- Совместный договор необходим для возрождения, сохранения и развития театральной культуры на Черноморском побережье. Неотъемлемой частью этого процесса является работа с подрастающим поколением, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Уточняется, что в рамках соглашения первым проектом стал месячник Театра Старого парка в КубГУ. Старосты групп получили специальные конверты с заданием. Выполняя их, студенты познакомятся с историей театра и его культурой. Также планируется, что ребята посетят занятия по актерскому и ораторскому мастерству.