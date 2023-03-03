Два хоровых коллектива Кубани участвуют в финале Всероссийского конкурса

Два хоровых коллектива из Краснодарского края будут представлять регион на финале. Фото: администрация края

На Кубани проходит Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов. Команды «Счастливое детство» из Краснодара и «Ассорти» из Каневского района прошли отборочный федеральный этап и стали победителями. К слову, два хоровых коллектива из Краснодарского края будут представлять регион на финале. Он пройдет в марте в «Орленке».

- В состав жюри конкурса вошли деятели образования и науки, культуры и искусства, дирижеры и композиторы, эксперты в сфере вокально-хорового исполнительства. Возглавляет жюри министр просвещения России Сергей Кравцов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подобные конкурс проходит впервые. Муниципальный этап прошел еще в сентябре 2022 года.