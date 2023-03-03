На Кубани более чем в 4 раза снизилась заболеваемость лейкозом

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко в рамках контроля за исполнением регионального закона о ветеринарном благополучии посетил с рабочей поездкой Кавказский и Гулькевичский районы, где ознакомился с деятельностью ряда учреждений ветслужбы Кубани.

В Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, в которой трудится свыше 100 человек, руководителю Заксобрания пояснили, что ее деятельность лицензирована на право проведения работ с микроорганизмами разных групп патогенности. В беседе с и.о директора лаборатории Владимиром Ткаченко председатель ЗСК отметил важность проводимой его сотрудниками работы по исследованию инфекционных болезней для сохранения и поддержания стабильной эпидобстановки в регионе.

В Гулькевичском районе председатель Законодательного собрания побывал в местном управлении ветеринарии. В его структуру входит 11 подразделений.

Комментируя итоги объезда, руководитель ЗСК отметил, дальнейшее развитие одно из ключевых направлений кубанского АПК – животноводство возможно только при благоприятной эпидобстановке, своевременной профилактике опасных заболеваний и оперативном купировании их очагов.

«Работа по обеспечению ветблагополучия на территории региона выстроена сегодня на должном уровне. И повышению эффективности этой деятельности во многом способствует принятый нами профильный закон. Благодаря ему, несмотря даже на уничтожение части стада по причине заражения животных, удалось увеличить поголовье КРС. Правовой акт позволил также оставить краю полномочия по осуществлению ветеринарного надзора и сохранить ветслужбу в том виде, в каком она сейчас есть, в разы снизить процент инфицированности лейкозом – с 14,5 до 3,5 процентов. И это, я считаю, одно из главных и весомых достижений», - сказал Юрий Бурлачко.