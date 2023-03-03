Поставщик яиц на Кубани увеличил выработку продукции на 20%

Компания по производству яиц запустила систему адресного хранения продукции. Фото: администрация региона

На Кубани поставщик яиц смог увеличить выработку продукции на 20%. Это получилось благодаря внедрению бережливых технологий. Компания оптимизировала процесс фасовки яиц в термоупаковку. Благодаря этому время протекания процесса уменьшилось на 15%.

- В основе оптимизации процесса лежит правильное распределение ресурсов и создание эффективных рабочих мест, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, компания по производству яиц запустила систему адресного хранения продукции.