Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 9:42

Поставщик яиц на Кубани увеличил выработку продукции на 20%

Инструменты бережливых технологий позволили снизить время протекания процесса на 15%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Компания по производству яиц запустила систему адресного хранения продукции. Фото: администрация региона

Компания по производству яиц запустила систему адресного хранения продукции. Фото: администрация региона

На Кубани поставщик яиц смог увеличить выработку продукции на 20%. Это получилось благодаря внедрению бережливых технологий. Компания оптимизировала процесс фасовки яиц в термоупаковку. Благодаря этому время протекания процесса уменьшилось на 15%.

- В основе оптимизации процесса лежит правильное распределение ресурсов и создание эффективных рабочих мест, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, компания по производству яиц запустила систему адресного хранения продукции.