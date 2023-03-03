Департамент промышленной политики Кубани переименовали в министерство Фото: admkrai.krasnodar.ru

Департамент промышленной политики Кубани переименовали в министерство. Постановление, подписанное губернатором Вениамином Кондратьевым, 3 марта вступило в силу. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как отметил глава ведомства Дмитрий Хмелько, промышленность Кубани за последние шесть лет показывает положительную динамику. Так, в 2022 году индекс производства превысил аналогичный показатель по России и достиг 100,8%. Это на 1,4% больше уровня по стране.

- За первый месяц этого года индустриальная Кубань также показала рост промпроизводства на 8,5%. В этом году направим на развитие промышленного комплекса региона более 1,7 млрд рублей, - сказал Дмитрий Хмелько.