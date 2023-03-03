Информацию о сливе нечистот в реку Сукко проверяют в Анапе. Фото: t.me/proc_23

Прокуратура Анапы проверяет информации о сливе нечистот в реку Сукко. Информацию о нарушениях разместили пользователи в интернете.

- Очистные сооружения АО «Анапа Водоканал» обследовали сотрудники прокуратуры, полицейские, представители мэрии Анапы и минприроды Кубани. Также специалисты осмотрели сбросной канал на предмет незаконных сбросов нечистот со стороны третьих лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что на данный момент проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будут установлены виновные лица. Также приняты меры прокурорского реагирования.