Роман Парахин вступил в должность главы Павловского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Главой Павловского района Кубани стал Роман Парахин. Он вступил в должность на сессии районного Совета депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Удостоверение новому главе вручил руководитель краевого департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий. Он также поздравил Романа Парахина от имени губернатора Вениамина Кондратьева со вступлением в должность.

- Приложу все силы, опыт, знания на благо Павловского района, на преумножение его экономического потенциала. Надеюсь на совместную плодотворную деятельность с депутатами, главами сельских поселений, хозяйственниками и предпринимательским сообществом, - отметил Роман Парахин.

Роман Парахин родился 27 сентября 1974 года, окончил ДонГАУ по специальности «Агроном». Проработал в сельском хозяйстве около 20 лет. В сентябре 2018 года Роман Парахин был назначен заместителем главы Павловского района.

Ранее муниципалитетом руководил Борис Зуев. Уточняется, что на сессии районного Совета депутатов он передал полномочия и получил благодарности за работу от губернатора и Заксобрания.