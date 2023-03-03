Сочи собирается сотрудничать с Абхазией в сфере туризма

Сочи планирует вместе с Абхазией развивать экскурсионные программы.

В Сочи состоялось рабочее совещание по вопросу двустороннего сотрудничества с Абхазией. На курорт приехала делегация Республики с заместителем руководителя администрации президента Валерием Папба.

- На совещании обсудили вопрос расширения взаимодействия в сфере культуры, в частности размещения выставочных экспозиций об историко-культурном наследии Абхазии в музеях и библиотеках курорта, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, чиновники обсудили и сотрудничество в сфере туризма. Сочи планирует вместе с Абхазией развивать экскурсионные программы. К слову, летом снова продолжится реализация проекта - путешествие в Абхазию на Ретро-поезде «Сочи».