Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 10:17

В Сочи отдохнули 630 тысяч человек с начала зимы

Загрузка отелей составляет 70%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тысяч пассажиров.

Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тысяч пассажиров.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи отдохнули 630 тысяч человек с начала зимного сезона. В настоящее время загрузка отелей и гостиниц в горах составляет 70%.

- Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тысяч пассажиров. Столько же гостей прибыли по железной дороге, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, каждый день склоны горнолыжных курорта принимают не менее 14 тысяч лыжников и сноубордистов. С начала зимы было продано 156 тысяч ски-пассов. На данный момент открыты все трассы.