В Сочи отдохнули 630 тысяч человек с начала зимы

Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тысяч пассажиров. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи отдохнули 630 тысяч человек с начала зимного сезона. В настоящее время загрузка отелей и гостиниц в горах составляет 70%.

- Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тысяч пассажиров. Столько же гостей прибыли по железной дороге, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, каждый день склоны горнолыжных курорта принимают не менее 14 тысяч лыжников и сноубордистов. С начала зимы было продано 156 тысяч ски-пассов. На данный момент открыты все трассы.