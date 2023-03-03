В Краснодаре сносят самострой на улице 9-ой Тихой Фото: krd.ru

В Краснодаре сносят самострой на улице 9-ой Тихой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сносить самострой по улице 9-ой Тихой, 11/1 начали утром 3 марта. Владелец построил на участке здание, не получив при этом разрешительных документов. После проверки мэрия обратилась в суд с иском о сносе здания.

Суд удовлетворил иск, но владелец так и не снес постройку.

- Апелляции и кассация не изменили ситуацию. На основании решения суда администрация совместно со службой судебных приставов и подрядной организацией сносят самострой, сообщил начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре снесли незаконный киоск на улице 40 лет Победы. Владелец установил торговый объект без разрешительных документов.