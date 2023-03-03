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НовостиОбщество3 марта 2023 10:48

В Сочи мошенники в форме полицейских украли 400 тысяч рублей у женщины

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Подозреваемые заключены под стражу.

Подозреваемые заключены под стражу.

В Адлерском районе Сочи задержали двоих приезжих 22 и 48 лет за нарушение общественного порядка. Во время осмотра квартиры мужчин правоохранители нашли форму полицейский, рации, несколько сим-карт и предмет, похожий на охолощенное огнестрельное оружие.

- Мужчины, надев форму и представившись местной жительнице правоохранителями, под предлогом решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности ее родственника, украли у нее 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Мошенничество». Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемые заключены под стражу.