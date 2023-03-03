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НовостиОбщество3 марта 2023 11:28

Что за хлопки слышали в Краснодаре 3 марта 2023: названа причина

Причиной хлопков в Краснодаре стал переход самолета в сверхзвуковую скорость
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
От населения запросов на оказание помощи в МЧС не поступало

От населения запросов на оказание помощи в МЧС не поступало

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодаре были слышны хлопки. Громкие звуки слышали во всех районах города. Местные жители отмечают, что хлопки были в Фестивальном, Центральном, Карасунском, Гидростроителей районах. Также звуки услышали на Западном обходе, Хуторе Ленина, в районе СБС, «Красной площади» и стадиона Кубань.

- От населения запросов на оказание помощи в МЧС не поступало, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, хлопки возникли из-за самолета. Это был звуковой удар. Его можно услышать, стоя на поверхности земли, когда самолет летит на сверхзвуковой скорости неподалеку. Хлопок будет слышно каждый раз, когда он пролетает над фиксированной точкой поверхности. Так как самолет движется быстрее звука, сперва жители могут услышать хлопок и только после этого шум двигателя.

- По информации ЕДДС, в Краснодаре по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» и 050 сообщений о хлопках и происшествиях не поступало. Предположительно, «хлопок» — переход самолета в сверхзвуковую скорость, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.