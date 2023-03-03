В Анапе мужчину сел за руль без прав. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД Анапы задержали лишенного прав водителя с поддельными номерами. Он находился за рулем BMW.

- Водителя задержали и доставили в Отдел МВД России по Анапе. В отношении правонарушителя полицейскими были составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в Отделе МВД России по городу.

Уточняется, что автомобиль поместили на специализированную стоянку.

На данный момент мужчине грозит лишение прав сроком до 6 месяцев и административный арест сроком до 15 суток.