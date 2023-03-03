Мужчину будут судить Фото из архива КП

На Кубани осудят поставщика минеральных удобрений за мошенничество на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Белоглинском районе заключил с директором торгового предприятия договор о поставке минеральных удобрений. После он перевел организации около 1 млн рублей предоплаты.

Но поставщик, получив деньги, не предоставил удобрения и перестал выходить на связь. Тогда фермер обратился в полицию.

- Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнего жителя Ставрополя по месту его проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На поставщика удобрений завели уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время расследование завершено, а материалы передали в суд.

- Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - добавили в пресс-службе МВД по краю.