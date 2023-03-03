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НовостиПроисшествия3 марта 2023 12:34

На Кубани водитель легковушки столкнулся с экскаватором

От удара машина съехала с дороги
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки столкнулся с экскаватором. ДТП произошло накануне, 2 марта, на трассе «Лабинск-Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики» в Мостовском районе.

Предварительно, около 10:00 25-летний мужчина за рулем Lada Priora обгонял экскаватор. Не завершив маневр и возвращаясь на полосу движения, он допустил касательное столкновение с машиной. От удара легковушка съехала с дороги.

- В результате происшествия водитель автомобиля Lada Priora получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.