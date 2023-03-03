К развитию малого и среднего предпринимательства подключится крупный бизнес. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани крупный бизнес сможет подключиться к развитию малого и среднего предпринимательства. Специальную Декларацию разработали на федеральном уровне. Документ создали Минэкономразвития РФ вместе с крупнейшими деловыми объединениями страны.

- Для Краснодарского края это важная инициатива. В нашем крае 87% бизнеса – это малое и среднее предпринимательство. Присоединение крупных компаний к Декларации станет взаимовыгодным решением для всего рынка. Благодаря нему малый бизнес получит инструменты для роста и масштабирования. Крупный – сможет совершенствовать производственные цепочки. Также выращивать для себя добросовестных поставщиков и подрядчиков, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что Декларация закрепила в себе пять аспектов взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП. Она предоставила доступ на рынки, к инфраструктуре и финансированию. Кроме того, развитие человеческого капитала, компетенций и модернизацию производственных и административных процессов.

На Кубани уже зарегистрирована 281 тысяча субъектов МСП. Регион стабильно занимает 1 место в южном федеральном округе по данному показателю. Он также входит в пятерку российских регионов-лидеров.