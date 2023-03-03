Водитель выехал на красный сигнал светофора Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки столкнулся с поездом и выжил. Авария произошла 3 марта в 9:30 в Лабинске.

Предварительно, 55-летний водитель Opel Astra проезжал по улице Революционной со стороны улицы Первой Конной в сторону регулируемого ж\д переезда без шлагбаума. При объезде машины он выехал на пути на красный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом без состава.

- В результате ДТП водитель автомобиля Opel Astra получил телесные повреждения. Он госпитализирован, - сообщила «КП» - Кубань» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.