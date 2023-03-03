В Краснодаре показали фильм «РоссиЯ» . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел предпремьерный показ фильма «РоссиЯ». Дату показа выбрали в честь старта участников комплексной экспедиции из Сириуса. Она проходит под руководством известного путешественника, члена Совета Краснодарского регионального отделения РГО Константина Мержоева. Его группа преодолела маршрут вдоль границ России за 292 дня.

- Наверное, идея подобной экспедиции могла родиться только в голове у путешественника и жителя Краснодарского края Константина Мержоева. Очень много людей хотели поучаствовать в этой истории. Было 900 заявок, но отобрали всего восемь. Экспедиция уникальная, ничего подобного в России до этого не было, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что фильм рассказывает о том, какой Россию увидели участники Федерации спортивного туризма страны и масштабной экспедиции Русского географического общества.

В картине показали главное достояние России – людей, которые строят свое будущее, совершают открытия. Также сохраняют и популяризируют природное и историко-культурное наследие, традиции.