В Белореченском районе Кубани благоустроят парк площадью 1,1 га

В Белореченске благоустроят общественное пространство. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Белореченске благоустроят парк площадью 1,128 гектаров. Работы проведут на улице Толстого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- На площадке обустроят тротуары и дорожки, систему освещения и зону велопарковки. Также установят подвесные качели, скамейки и оборудуют детские игровые площадки. Осенью высадят зеленые насаждения и газоны, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что пространство включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» благодаря активному участию жителей в рейтинговом голосовании.

Кроме того, пространство станет доступным для маломобильных граждан.