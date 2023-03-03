В Краснодаре прошел бьюти-завтрак Фото: «Юг Times»

В Краснодаре прошел бьюти-завтрак. Мероприятие организовало издание «Юг Times».

Участниками бьюти-завтрака стали представители деловых кругов и общественности, психологии и медицины, индустрии красоты, культуры и искусства. На мероприятии присутствовали женщины из разных сфер бизнеса, общества и власти.

Гостьи бьюти-завтрака, в частности, обсудили темы бизнеса, здоровья, психологии, красоты, модного интеллекта. Кром того, собравшиеся поучаствовали в мастер-классах по риторике и спортивно-бальным танцам.

В конце мероприятия все участницы получили комплименты и памятные подарки.