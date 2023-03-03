Губернатор Кубани встретился с семьями участников СВО Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с семьями участников СВО. Вениамин Кондратьев провел личный прием матерей и жен бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, жительница Северского района, муж которой участвует в СВО, обратилась с вопросом о газификации хутора Коваленко. Сейчас газифицирована половина поселения. В хуторе ввели в эксплуатацию 12,7 км подводящего газопровода высокого давления и два км распределительного. Для полной газификации необходимо еще 3,9 км сетей по улицам Колхозной, Победы, Молодежной, Мира и Пролетарской.

- Мы должны ускориться с проведением работ и провести газ в дома остальных жителей, где это уже возможно, до начала нового отопительного сезона, - поручил глава региона.

Отмечается, что проект газопровода уже подготовлен и прошел госэкспертизу.

Многодетная мать из Новопокровского района, муж которой участвует в СВО, попросила помочь с улучшением водоснабжения в селе Горькая Балка. Чтобы решить проблему, требуется ремонт одной из артезианских скважин. Сейчас ее не используют.

Всего в селе работают две скважины из пяти. Улучшить водоснабжение поможет ремонт третьей по улице Родниковской. Районная администрация подготовила заявку на субсидию из регионального бюджета. Работы на объекте планируют завершить до конца года.

Жительница Ленинградского района, оба сына которой участвуют в СВО, попросила помочь с переоформлением документов на земельный участок. Как сообщил глава муниципалитета Юрий Шулико, специалисты уже изучили просьбу и помогут женщине.

Жительница Краснодара, сын которой погиб в СВО, обратилась с просьбой создать мемориальный комплекс. Отмечается, что глава региона поддержал предложение.

- Никакие слова не смогут в полной мере выразить благодарность погибшим защитникам Отечества. Мы перед ними в неоплатном долгу и обязаны увековечивать их память, передавать ее последующим поколениям, - сказал Вениамин Кондратьев. - Полностью поддерживаю инициативу по созданию мемориального комплекса. При этом все вопросы проектирования необходимо согласовывать с родственниками.