Три модельные библиотеки откроют на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три модельные библиотеки откроют на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время работы по переоборудованию начались в детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. Лихоносова в Анапе. Вместе с ремонтом здесь укомплектовывают книжный фонд, подбирают мебель, интерактивное, компьютерное и звуковое оборудование.

В библиотеке, в частности, создадут центр краеведения, конференц-зал с интерактивной панелью для онлайн-трансляций и кинопоказов, арт-пространство «Диалог». Электронный читальный зал разделят на зоны для индивидуальной работы на компьютере и делового чтения. Кроме того, здесь создадут зону семейного чтения «Параллельные миры» и зону «Интеллектуального роста».

- В детском читальном зале будет организовано пространство творческих знаний и активного отдыха, зона развития интеллектуальных способностей с интерактивным столом, оснащенным обучающими программами и комплектами развивающих игр, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Уточняется, что обновленную библиотеку откроют уже 1 сентября. Кроме Анапы, модельные библиотеки создадут в Мостовском и Ленинградском районах.

Всего в регионе по нацпроекту «Культура» переоборудовали 11 библиотек.