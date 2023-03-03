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НовостиОбщество3 марта 2023 15:20

В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии для маломобильных туристов

Маршруты по историческим местам краевого центра будут идти весь март по выходным
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре проведут бесплатные смарт-экскурсии для маломобильных туристов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре проведут бесплатные смарт-экскурсии для маломобильных туристов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре появился смарт-экскурсии для маломобильных жителей региона. В специально разработанные маршруты внесли все культурные объекты исторического центра города.

– Кубань уделяет все больше внимания созданию условий для отдыха туристов с ограниченными возможностями здоровья. Есть оборудованные пляжи для инвалидов-колясочников и санатории с бассейнами, адаптированными для маломобильных граждан. Надеюсь, что инициатива проведения бесплатных инклюзивных экскурсий по столице Кубани послужит примером и для других турфирм региона, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Экскурсии будет проводить профессиональный гид-истории. Также все материалы участники получат в онлайн-формате. Первая экскурсия состоится 11 марта и будет повторятся каждые выходные до конца месяца.