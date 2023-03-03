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НовостиЭкономика3 марта 2023 15:56

Мэр Новороссийска рассказал о победе обновленного парка им. Фрунзе на всероссийском архитектурном конкурсе

Проект победил в номинации «Архитектура и градостроительство муниципальных образований, городских округов, городских и сельских поселений Краснодарского края и других субъектов РФ»
Евгения ХАЛИКОВА
Новороссийский парк преобразился благодаря нацпроекту. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Новороссийский парк преобразился благодаря нацпроекту. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Новороссийск стал победителем всероссийского конкурса архитектуры, который проходил в рамках международного фестиваля «Дни архитектуры». Первое место в номинации «Архитектура и градостроительство муниципальных образований, городских округов, городских и сельских поселений Краснодарского края и других субъектов РФ» занял обновленные парк им. Фрунзе.

- Наш обновленный парк получил высокий результат по итогам смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение. Поздравляю всех причастных к реконструкции парка, - рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко.

Новороссийский парк им. Фрунзе получил новый облик благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».