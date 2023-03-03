В Краснодаре из-за ремонта на теплосети временно изменится маршрут автобуса № 65

В Краснодаре временно изменили маршрут движения 65 автобуса. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса № 65. Из-за ремонта на тепловой трассе на пересечении улиц Ленина и Рашпилевской там затруднено автомобильное движение.

- В сторону Фестивального микрорайона автобус будет объезжать этот участок до окончания ремонтно-аварийных работ. В обратном направлении схема движения останется прежней, - сообщили в мэрии Краснодара.

Временно автобусы по маршруту «Ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева» будут следовать от улицы Суворова по улицам Мира, Октябрьской, Ленина и Кубанской Набережной, далее в сторону Фестивального микрорайона останется утвержденный маршрут. После ликвидации порыва на теплотрассе схема движения будет восстановлена