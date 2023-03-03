Житель Майкопа может провести в тюрьме 10 лет за 3 кг изъятой у него марихуаны

Конопля хранилась в банках. Фото: пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

Следователи полиции Майкопа возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, которого подозревают в хранении крупной партии наркотиков.

- В ноябре 2022 года полицейским стало известно о том, что у мужчины может храниться крупная партия запрещенных веществ. После проведения необходимых подготовительных мероприятий, оперативникам удалось задержать фигуранта с поличным по месту жительства в пригороде Майкопа, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Полицейские обнаружили в подсобном помещении множество стеклянных банок, которые были наполнены зеленой массой растительного происхождения. Эксперты криминалисты выяснили, что изъятым оказались 3 кг частей конопли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры города Майкопа направлено в Майкопский городской суд. Мужчина может провести за решеткой до 10 лет.