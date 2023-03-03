На Кубани в пожаре погибла 78-летняя пенсионерка

Погибла хозяйка дома. Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю.

В Крыловском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, который привел к смерти 78-летней пенсионерки. О пожаре в одном из домовладений на улице Тельмана станицы Октябрьской сообщили соседи. После того, как возгорание было ликвидировано, спасатели обнаружили на пепелище тело хозяйки.

- Установлено, что вечером 3 марта 2023 года в одном из частных домов на улице Тельмана в станице Октябрьской произошло возгорание. По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас эксперты проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. После пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиза будет принято процессуальное решение.