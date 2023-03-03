Дом купца Марка Лихацкого. Фото: t.me/krdru

Стал известен проектировщик реставрации дома Лихацкого в Краснодаре. Разработкой научно-проектную документации займется московская компания. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.

- Подрядчик должен будет выполнить услуги по инженерно-техническому проектированию объектов культурного наследия. Работы необходимо закончить в срок 276 календарных дней с даты начала исполнения контракта, - говорится в аннотации.

Дом известного екатеринодарского купца Марка Лихацкого расположен в Краснодаре на улице Красной, 120а. Здание площадью 480 кв.метров было возведено в 1900–1910 гг.. Является памятником архитектуры.